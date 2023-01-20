Isparta İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından 19 Ocak tarihinde Bağımlılık ve Siber Suçlarla Mücadele çerçevesinde merkez ilçe Yakaören köyü muhtarlık binasında 158 vatandaşa “En İyi Narkotik Polisi Anne ve Siber Suçlarla Mücadele Eğitimi” verildi.

Burdur’da kapı önüne bırakılan kız bebek taburcu oldu

Burdur’da kapı önüne bırakılan kız bebek taburcu oldu

Isparta’da 158 vatandaşa “En İyi Narkotik Polisi Anne ve Siber Suçlarla Mücadele Eğitimi” verildi.

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