Isparta’da hakkında 13 yıl 3 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı.
Isparta’da hakkında 13 yıl 3 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı.
Şarkikaraağaç İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş Timlerinin takibi sonucunda hakkında ‘Silahla birden fazla kişiyle konutta geceleyin yağma’ ve ‘Kasten yaralama’ suçlarından 13 yıl 3 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.E.Y. isimli şahıs saklandığı yerde yakalandı. Adliyeye sevk edilen M.E.Y. tutuklanarak Yalvaç E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.
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