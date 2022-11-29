Şarkikaraağaç İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş Timlerinin takibi sonucunda hakkında ‘Silahla birden fazla kişiyle konutta geceleyin yağma’ ve ‘Kasten yaralama’ suçlarından 13 yıl 3 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.E.Y. isimli şahıs saklandığı yerde yakalandı. Adliyeye sevk edilen M.E.Y. tutuklanarak Yalvaç E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Isparta’da hakkında 13 yıl 3 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

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