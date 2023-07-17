Isparta’da hububat hasadı için biçerdöverler tarlalara girmeye başladı. Isparta İl Tarım ve Orman Müdürlüğü kontrol ekipleri hububat hasadında dane kaybını en aza indirmek amacıyla 35 teknik personelin yer aldığı 13 ekiple kontrol yapıyor.

Isparta İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Biçerdöver hasadında dane kaybına dikkat edilmemesi sonucu büyük kayıplar meydana ve bu kayıplar nedeniyle milli ekonomimiz zarar görmektedir. Isparta’da 2023 yılında biçerdöver hasadında müsaade edilebilir kayıp oranı % 3 olarak belirlenmiştir. Yapılan kontrollerde söz konusu oranın üzerinde kayıp yaptığı belirlenen ve hazırlanan uygulama talimatına uymayan biçerdöver sahipleri ile operatörlerine idari yaptırım uygulanmaktadır.Çiftçilerimize yıl boyunca verdikleri emeklerinin karşılığını alacakları, biçerdöver hasadında dane kaybının olmadığı verimli bir yıl olması dileriz” denildi.