Isparta’da “uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama” suçundan 11 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahıs yakalanarak cezaevine gönderildi.

Isparta İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda, “uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama” suçundan 11 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.F.’nin Isparta il merkezinde saklandığı bilgisine ulaşıldı. Alınan istihbarat doğrultusunda düzenlenen operasyonla saklandığı adreste kıskıvrak yakalanan A.F., gözaltına alınarak adli makamlara sevk edildi. Şüpheli, burada yapılan işlemlerinin ardından Isparta E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.

Isparta İl Jandarma Komutanlığı’ndan yapılan açıklamada, suç ve suçlularla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.