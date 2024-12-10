Isparta Belediyesi, şehirde vatandaşların yoğun olarak kullandığı otobüs duraklarını kapalı durak haline getirmeye devam ediyor. Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Fen İşleri Müdürlüğü şantiyesinde imalatı devam eden 104 kapalı otobüs durağı için yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

Isparta Belediyesi, vatandaşların özellikle kış mevsiminde otobüs beklerken soğuklardan etkilenmemeleri için durakları kapalı durak haline getirmeye devam ediyor. Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in önceki dönemde başlattığı kapalı otobüs durağı çalışmaları yeni dönemde de devam ediyor. Farklı mahallelerde vatandaşların en yoğun kullandığı otobüs durakları kapalı hale getiriliyor. Bu kapsamda yeni kapalı otobüs durakları için çalışmalar aralıksız sürüyor. Fen İşleri Müdürlüğü’nün şantiyesinde 104 kapalı otobüs durağının imalatı devam ediyor.

Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, kapalı otobüs durağı imalatını yerinde inceleyerek bilgi aldı. Şehirde toplam 800 otobüs durağı bulunduğunu belirten Başkan Başdeğirmen bunlardan 700’ünün açık, 100’ünün ise kapalı durak olduğunu söyledi. 32 mahalleye konulacak 104 kapalı durağı hazırladıklarını belirten Başkan Başdeğirmen, “Mahalle muhtarlarımızın bildirdiği, vatandaşlarımızın yoğun olarak kullandığı bölgelere bu duraklarımızı monte edeceğiz. Vatandaşlarımızın havaların soğuk ve yağışlı olduğu zamanlarda kendilerini koruyabilecekleri durakları yapıyoruz. Ekibimiz durakların imalatını yapıyorlar. Önümüzdeki sene içerisinde de daha fazla üreterek şehrimizdeki otobüs duraklarımızı kapalı durak haline getirmeye devam edeceğiz. Kaymakkapı Meydanı’nda Tuhafiyeciler Sitesi önü, Halk Eğitim Merkezi önü ve Iyaş’ın karşısındaki duraklarımızı kapalı ve klimalı. Buraları konforlu hale getiriyoruz. Tuhafiyeciler Sitesi önünde kapalı durağımız yoktu ısıtma sistemli çok güzel bir durağı da oraya yaptık. İhtiyaçlar doğrultusunda şehrimizin yaşantısını daha konforlu hale getirmek için mücadelemiz devam edecek. Emeği geçen arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Fen İşleri Müdürlüğü şantiyemiz alt ve üstyapılarımızı yapan gizli kahramanlar. Fen İşleri Müdürümüz Erol Bey ve Başkan Yardımcımız Serkan Bey’e de ayrıca teşekkür ediyorum” dedi.