Cumhuriyet’in 100’ncü yılı kutlamaları çerçevesinde Eğirdir’de 100 metrelik Türk bayrağı ile Cumhuriyet yürüyüşü düzenlendi.

Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle Babasultan mevkiinden başlayan yürüyüşe Kaymakamı Adem Çelik, Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı Tuğgeneral Ahmet Aşık, Eğirdir Belediye Başkanı Veli Gök, ilçe protokolü, askeri erkan, daire müdür ve amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, siyasiler, öğretmenler, öğrenciler, huzurevi sakinleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Eğirdir Kaymakamlığı tarafından düzenlenen yürüyüş Kaleönü Meydanı’nda son buldu. Atatürk Anıtı önünde saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından öğrenciler tarafından koreografi gösterileri sunularak, Cumhuriyet marşları seslendirildi. Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılının "Türkiye Yüzyılı"na yaraşır şekilde kutlanan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında kale önünde Cumhuriyet Sergisi açıldı. Program sonunda Eğirdir protokolü tarafından “Cumhuriyetimizin 100. Yılı Kutlu Olsun” yaş pastası kesildi.