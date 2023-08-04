Isparta’nın Eğirdir ilçesinde otluk alanda çıkan yangında 10 dönümlük sazlık alan küle döndü.

Yangın, Eğirdir ilçesinde bulunan Bedre Plajı yakınlarında bulunan sazlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mangal kıvılcımından çıktığı iddia edilen yangın sonrası ihbar üzerine Eğirdir Belediyesi, Isparta Belediyesi itfaiye ekipleri ve Eğirdir Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri bölgeye sevk edildi. 1 arazöz, 1 su tankeri, ilk müdahale aracı ve 40 kişilik itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangın kontrol atına alınarak, soğutma çalışmaları yapıldı.