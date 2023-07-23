Isparta Belediyesi tarafından düzenlenen Lavanta Günleri Gençlik Şöleni, Türkiye’nin sevilen rock grubu Manga’nın sahne aldığı coşkulu bir konserle sona erdi. Manga Grubunun solisti Ferman Akgül, kendisine hediye edilen lavanta çiçekleriyle donatılmış fötr şapkayla birbirinden güzel eserleri 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanını dolduran binlerce genç ve vatandaşlar için seslendirdi.

Lavanta Günleri Gençlik Şöleninin akşam bölümünde ise sevilen rock grubu Manga 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanında gençler ve vatandaşlarla buluştu. 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı Manga ile tarihinin en kalabalık konserine tanıklık ederken, gençler ve vatandaşlar Manga ile coştu, birbirinden güzel şarkılarına eşlik etti. Saatler öncesinden Manga hayranları alanı doldurdu ve konseri sabırsızlıkla bekledi. Manga’nın sahneye çıkmasıyla birlikte özellikle gençler büyük coşku yaşadı.

Manga’nın solisti Ferman Akgül, Lavanta Günleri Gençlik Şöleni’nde yer almaktan ve Isparta’da bulunmaktan mutluluk duyduklarını belirterek, kendilerini gençlerle buluşturan Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’e teşekkür etti.

Manga Grubuna Belediye Başkan Yardımcısı Özler Erdoğan tarafından çeşitli hediyeler takdim edildi. Başkan Yardımcısı Erdoğan, Isparta’nın Manga ile yaşadığı coşkuya kayıtsız kalmanın mümkün olmadığını dile getirerek, “Manga Grubuna böyle bir coşkuyu yaşattıkları için çok teşekkür ediyoruz. Belediye Başkanımız Sayın Şükrü Başdeğirmen’in selamlarını iletiyorum. Konserlerimizin devamının geleceğini buradan sizlere müjdelemek istiyoruz” dedi.