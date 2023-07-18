Isparta’nın Keçiborlu ilçesine bağlı Kuyucak köyünde geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen Lavanta Festivali Isparta İl Tarım ve Orman müdürlüğü ile Isparta Arı Yetiştiricileri Birliği organizesi ile düzenlenen lavanta balı çalıştayı ile bilimsel bir boyuta taşındı.

Kuyucak köyünde düzenlenen törene Isparta Valisi Aydın Baruş, Keçiborlu Kaymakamı Tahsin Aksu, Türkiye Arı Yetiştiricileri Birliği başkanı Ziya Şahin, akademisyenler, daire müdürleri ve yetiştirticiler katıldı.

Çalıştayın açılışında konuşan Isparta Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mehmet Uslu arının bitkinin verimliliğini arttırdığını kaydederek, kendilerine verdiği destekten dolayı Vali Baruş’a teşekkür ederke, Türkiye Arı Yetiştiricileri birliği Başkanı Ziya Şahin hedeflerinin lavanta balında bir marka ortaya koymak olduğunu belirtti.

Lavanta üretiminde Isparta’nın yüzde 21’lik bir oranla ülkemizde lider olduğunu kaydeden Vali Aydın Baruş, il genelinde son yıllarda yapılan çalışmalar ile ormanlık alanlara 250 bin adet lavanta fidesinin dikildiğini kaydederek, Isparta’nın lavanta balı üretiminde pilot il olacağını söyledi.

Vali Baruş; “Türkiye lavanta üretiminde Isparta’nın çok önemli bir payı var. Keçiborlu başta gelmek üzere yaklaşık 8 bin 70 dekar alanda lavanta üretimimiz var, bu üretim yaklaşık bin 674 tona tekabül ediyor. Lavanta üretimi bakımından da Türkiye üretimini yüzde 21’ine tekabül ediyor ve bu konuda Isparta Türkiye birincisi. Bugün Türkiye’de her ilde lavanta üretimi yapılmaya başlandı, fazla su istemeyen bir bitki ama sulandığı zaman da verimli olan bir bitki. Dolayısıyla diğer illerle rekabet edebilmek ve daha da önemlisi dünyada bir yer edinebilmek” dedi.

Isparta’da ve Orman Bölge Müdürlüğü’nün son yıllarda yapmış olduğu çalışmalarda yaklaşık 950 dekarlık alanda 250 bin adet lavanta fidanı diktiğini ifade eden Vali Baruş, “3 Adet lavanta bal ormanı oluşturuldu. 50 bin adet lavanta fidanı dikildi bu bal ormanı alanlarına. Kuyucak köyümüzde de inşallah bu yıl 240 dekarlık alanda 5 bin adet lavanta dikimi gerçekleştirilecek. Buraya gelen turistlerin veya dışarıdan gelen insanların lavantayı bir taraftan temaşa ederek güzelliğine şahit olurken onun kokusunu teneffüs ederken, diğer taraftan buraya geldiğinde lavanta balını yemesi lazım. Lavantanın en eşsiz ürünlerinden biri Lavanta Balı bugün Fransa örneğini aldığımızda Dünya bal piyasasında ne kadar değerli olduğunu anlıyoruz. Biz Türkiye olarak bunu başarmak zorundayız, biz Isparta olarak da başarabiliriz. Yeter ki arı yetiştiricilerimiz bu konuda uyanık olsunlar farkında olsunlar sürecin ve ürettikleri balın geleceklerine kadar değer kazanacağını farkında olsunlar. Biz bunu istiyoruz. Bu konuda farkındalık oluşturmak için de önümüzdeki dönemde çalıştaylarımızı artıracağız. Isparta’nın bu noktada Türkiye’de pilot bölge olacağına inanıyorum. Zaten lavanta üretimimizde önemli bir yere sahibiz diğer taraftan da arıcılığın her türü sadece lavanta balı üretimi değil aynı zamanda diğer bitkilerimizden doğal bitkilerimizden bal üretiminde önemsiyoruz” şeklinde konuştu.