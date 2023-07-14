Elazığ’ın dünyaya açılan penceresi ve Türkiye’nin en büyük Ar-Ge merkezini kompleksini barındıran İpekyolu Uluslararası Çocuk ve Gençlik Çalışmaları Merkezi’nde, Isparta gülünden ‘Gül toniği’ elde edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayesinde bakanlıkların destekleriyle toplamda 225 bin metrekare alan üzerine kurulan ve 3 yıl önce açılışı gerçekleştirilen İpek Yolu Uluslararası Çocuk ve Gençlik Çalışmaları Merkezi’ndeki 56 atölyede çalışmalar sürüyor. Başta yazılım, kodlama, robotik, teknik atölye, tasarım atölyesi, montaj atölyesi gibi birçok temalardan oluşan atölyelerden olmak üzere özellikle tarım alanında aromaterapi bitkileri üretiminde de ürünler elde edildi. Tarım ve Hayvancılık Birimi öncülüğünde organik olarak üretilen Isparta gülünden ‘Gül toniği’ üretildi. Sıvı ve içilebilir olan bu ürün, harici olarak cilt rahatsızlıklarında, kırışıklık önleyici, makyaj temizleme özelliğine sahip olduğu belirtildi.

Ürettikleri gül toniği hakkında bilgi veren Tarım ve Hayvancılık Birim Koordinatörü Mehmet Şehmuz Çetinkaya, “Koordinatörlüğünü yaptığım alanımızda 20’den fazla tıbbi aromatik bitki bulunmakta. Sezon itibariyle bu alandaki özellikle yağlık gül dediğimiz Isparta Gülü’nden gül toniği üretimi gerçekleştirdik. Diğer ürünlerimizden de farklı ürünler yapacağız. Şu anda sezon itibariyle gül toniği üretimi gerçekleştirdik. Bunu da Isparta gülünden saf bir şekilde saf gül toniği üretimi yaptık” dedi.

Ürünün özelliğini anlatan Çetinkaya, "Gül toniği özellikle içilebilir aynı zamanda harici olarak cilt rahatsızlıklarında, kırışıklık önleyici, makyaj temizleme özelliğine sahip sıvı bir ürün. Tamamen organik alanda yetiştirdiğimiz bitkilerden ürettiğimiz için saf ve organiktir. Ürünü tesisimizde bulabiliyorlar. İlerleyen süreçte hem gül toniği hem de diğer ürünlerimiz olan bitki çayları ve suları ile uçucu yağların bulunduğu bir alanımız oluşacak. Bu alanda burayı ziyaret eden katılımcılarımız, misafirlerimiz kendi imkanlarıyla bu ürünleri tedarik edebilecekler” diye konuştu.