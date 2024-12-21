Isparta’da öğrenci yurtları çevresinde yapılan denetimlerde 278 kişi ve 82 araç kontrol edildi. 1 sürücüye ceza uygulanırken, 1 araç trafikten men edildi.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, öğrenci yurtları ve çevresinde kapsamlı bir denetim gerçekleştirdi. Yapılan denetimde, çok sayıda kişi ve araç kontrol edildi. Ekiplerin çalışmaları kapsamında, 278 şahsın kimlik kontrolü yapılırken, 82 araç denetime tabi tutuldu. Denetimlerde, kurallara uymadığı tespit edilen 1 sürücüye trafik idari para cezası uygulanırken, 1 araç trafikten men edildi.