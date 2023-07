Isparta Başsavcısı Mustafa Akbulut, Hakimler ve Savcılar Kurulu’nun (HSK), 2023 yılı Adli ve İdari Yargı Kararnamesi ile Mardin Başsavcılığı görevine atandı.

Yeni görevi dolayısıyla Isparta’ya kaleme aldığı yazıyla veda eden Mustafa Akbulut, şehirden güzel anılar ve güzel dostluklarla ayrıldığını söyledi. Akbulut, yazısında “Isparta’ya gelişimizin dördüncü yılında onuncu kez düştük yollara, burada yaşadığımız acı tatlı her ne varsa hepsi bizim hikayemizin bir parçasıydı ve her şeyden önce Isparta bizler için kutsal bir vatan toprağıydı. Sevgili Isparta. Hakkınız var üzerimde hakkınızı helal edin bana. Helallik dilemek; iyi ki geldi ve iyi ki tanıdık diyebilmekse ve bir gün giderken geride hoş bir seda ve tatlı bir tebessüm bırakabilmekse; Rahman’ın huzurunda son sözümdür; benim bir hakkım var ise hem size hem de bütün insanlığa helal olsun! Niyazımdır Isparta; sen de hakkını helal et bana. Her biriniz için tek dileğim şudur ki; adına can dediğimiz kutsal emanet ile yeryüzünde dolaşırken, o kaçınılmaz gün geldiğinde ve hayat hikayelerimiz yüzümüze okunduğunda, Yüce Varlığın huzurunda insanlık erdemleri şan verenlerden olun” dedi.