Isparta Belediyesi Eğitim Kurumları, 2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih danışmanlığı hizmeti veriyor. Kurs kayıtları yoğun talep üzerine 14 Ağustos Pazartesi gününe kadar uzatıldı.

Bu yıl 17-18 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilen YKS’nin sonuçları 20 Temmuz’da açıklanmıştı. Adaylar için tercih heyecanı devam ediyor. Isparta Belediyesi Eğitim Kurumları, deneyimli kadrosu ile adaylara ücretsiz tercih danışmanlık hizmeti veriyor. Randevu alınarak tercih danışmanlığından yararlanan öğrenciler, başarı sıralamaları ve puanlarına göre hangi üniversiteyi tercih etmeleri gerektiğini danışmanlarla istişare ediyor, tercihlerini ona göre yapıyorlar. Adaylar tercih işlemlerinin sona ereceği 8 Ağustos Salı gününe kadar Halı Sarayı 3. katında hizmet veren Isparta Belediyesi Eğitim Kurumlarından randevu alarak, tercih danışmanlığı hizmetinden ücretsiz olarak faydalanabilirler.

YKS tercih danışmanlığı hizmetinden yararlanan Süleyman Besler, bir önceki YKS’de 150 bininci olduğunu belirterek, bu yıl Isparta Belediyesi Eğitim Kurumlarının kurslarına katıldığını, öğretmenleri sayesinde başarılı bir hazırlık dönemi geçirdiğini ve bu yıl ki YKS’de 50 bininci olduğunu söyledi. Besler, “Kurstan çok memnun kaldım. Özel ders kıvamında ders aldım. Tercih danışmanlığı hizmetinden de çok memnun kaldım. Birebir hizmet aldım. Hukuk Fakültesi düşünüyorum. Şehir olarak da Ege ve Akdeniz kıyıları düşünüyorum, Isparta’da da okuyabilirim. Belediyemize çok teşekkür ederim” dedi.

Öte yandan Isparta Belediyesi Eğitim Kurumlarının 2023-2024 Eğitim-Öğretim yılı için kurs kayıt başvuruları başladı. Veliler, öğrencileri için kurs merkezine gelerek, bilgi alabilir ve öğrencilerini gelecek yıl yapılacak LGS ve YKS için ücretsiz kurslara kayıt yaptırabilirler.

Isparta Belediyesi Eğitim Kurumları Birim Sorumlusu Demet Önal, YKS tercih danışmanlığı ve 2023-2024 Eğitim Öğretim yılı kurs kayıtları hakkında bilgi verdi. Geçen eğitim öğretim yılında 750 öğrenciye hizmet verdiklerini belirten Önal, “Eğitimlerimizi tamamladık. LGS ve YKS’de çok güzel sonuçlarımız oldu. Öğrencilerimizin güzel dereceleri var. Türkiye 212’incisi ile 526’ıncısı da kurumumuzda. 8 Ağustos’a kadar tercih danışmanlığı hizmetimiz devam edecek. Kurslarımıza çok güzel bir ilgi var. Önümüzdeki dönem için 2 Eylül Cumartesi günü derslerimize başlıyoruz. 14 Ağustos’a kadar başvuruları alacağız. 21 Ağustos’ta da seviye belirleme sınavımız var. Öğrencilerimizi bekliyoruz. Isparta Belediye Başkanımız Sayın Şükrü Başdeğirmen’in bizlere desteği çok fazla. Sayın başkanımızın da desteğiyle yeni döneme başlıyoruz” ifadelerini kullandı.

Isparta Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Isparta Eğitim Kurumları, lise, üniversite ve liseden mezun öğrencilere ücretsiz kurslar veriyor. Öğrenciler, yıl boyunca Isparta Belediyesi Eğitim Kurumlarında gördükleri dersler sayesinde Liselere Geçiş Sistemi (LGS) ve Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) hazırlanıyor. Kursta ders konularının yanı sıra alanında deneyimli uzman kadrolar tarafından birebir etüt imkânı sunuluyor, sınava hazırlık için seri deneme sınavları yapılıyor.