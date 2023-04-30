Isparta Belediyesi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında çocuklara dolu dolu bir festival etkinliği düzenledi. Isparta Belediyesinin düzenlediği festival kapsamında çocuklar boyama ve çeşitli atölye çalışmalarına katılırken, binlerce çocuk, genç ve Ispartalı vatandaşlar sevilen sanatçı Oğuzhan Koç konseri ile doyasıyla eğlendi.

Isparta Belediyesi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında çocuk festivali düzenledi. Kentteki bir AVM’de 27 Nisan’da başlayan festivalde çocuklar kum boyama, sihirli renkler atölyesi, slime atölyesi, runner atölyesi gibi birçok etkinliğe katılırken, çocuklara belediye tarafından çeşitli ikramlarda bulunuldu. Dolu dolu geçen etkinliklerin ardından Isparta Belediyesi tarafından çocukların ve gençlerin sevdiği sanatçı Oğuzhan Koç sahne aldı.

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, eşi Şadiye Başdeğirmen ile birlikte konseri gençlerin arasında takip etti. Gençler tarafından büyük ilgiyle karşılanan Başdeğirmen çifti onlarla bol bol fotoğraf çektirdi.

Konserde Oğuzhan Koç 60 kişiden oluşan aralarında depremzede çocuklarında olduğu çocuk korosuyla şarkılar söyledi. Başdeğirmen çifti ve AK Parti Milletvekili Adayı Yakup Kütük’te çocuk korosu ve Oğuzhan Koç’a eşlik etti.

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ve eşi Şadiye Başdeğirmen, Sanatçı Oğuzhan Koç’a çiçek ve gül tablosu ile gül ürünleri hediye etti. Bugüne kadar en güzel hediyelerden birisini aldığını dile getiren Koç teşekkürlerini iletti.

Tüm çocukların ve vatandaşların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutlayan Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, gençlere ‘eğleniyor musunuz?’ diye sordu. Başdeğirmen coşkulu bir ‘evet’ yanıtı alınca ‘harikasınız, müthişsiniz’ dedi. Başkan Başdeğirmen, “Sizleri böyle görünce biz öyle bir coşuyoruz ki, sizler böyle mutlu olunca bizlerde çok mutlu oluyoruz. İnşallah bu mutluluğumuz daim olsun. Çok daha güzel günlerde birlikte olmayı Rabbim bizlere nasip etsin. Oğuzhan kardeşimiz bugün coşturdu, Isparta’mıza farklı bir güzellik getirdi. Oğuzhan kardeşime çok teşekkür ediyorum” dedi.