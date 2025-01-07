Isparta Belediyesi, şehrin farklı bölgelerinde fidan ve gül dikimi çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında Isparta Belediyesi Gölcük Tabiat Parkı çevresinde erozyonu önlemek amacıyla akasya fidanı dikilirken, şehrin farklı noktaları da gül fidanlarıyla donatılıyor.

Isparta Belediyesi, şehirde ağaçlandırma çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in talimatları doğrultusunda yapılan planlamayla Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nce 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Gününde Dere Mahallesi ile Isparta Belediyesi Gölcük Tabiat Parkı arasında sedir fidanı dikimiyle başlatılan ağaç dikme çalışmaları yine bu bölgede toprak kaymaları ve erozyonu önlemek amacıyla akasya fidanı dikimiyle devam ettiriliyor.

İlk etapta Eğirdir Orman Fidanlığından temin edilen 10 bin adet akasya fidanı Isparta Belediyesi Gölcük Tabiat Parkı çevresindeki bölgelere dikiliyor. Yine bu bölgede uygun lokasyonlarda sedir fidanı dikimleri de gerçekleştiriliyor. Ayrıca şehir merkezinde refüj ve parklarda gül fidanı dikimleri yapılıyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nde sarmaşık, peyzaj ve baston gül çeşitlerinden oluşan 19 bin 200 adet gül fidanı dikimi gerçekleştiriliyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün fidanlığında üretimi yapılan 3 bin gül fidanı da bu dikim sezonunda şehrin farklı noktalarında toprakla buluşturulacak.