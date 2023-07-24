Isparta Belediyesi Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü yaz spor kursları kapsamında düzenlenen taekwondo, güreş ve bocce kursları yoğun ilgi görüyor.

Isparta Belediyesi, her yıl olduğu gibi bu yılda çocukların ve gençlerin yaz tatilini spor yaparak geçirmeleri amacıyla yaz spor kursları düzenliyor. Isparta Belediyesi Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü tarafından düzenlenen futbol kursunun yanı sıra taekwondo, güreş ve bocce alanındaki kurslar da yoğun ilgi görüyor.

Taekwondo ve güreş kursları Halı Sarayının üst katında yer alan Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü salonunda gerçekleştirilirken, bocce kursu Işıkkent Kapalı Spor Salonunun bahçesinde düzenleniyor. Gençler, antrenörleri eşliğinde hem spor yapıyorlar hem de yaz tatilini değerlendiriyorlar.

Isparta Belediyesi Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Fatih Eti, yaz spor kursları kapsamında açılan futbol, taekwondo, güreş, bocce, aerobik ve pilates kurslarının devam ettiğini söyledi. Kurslara büyük bir ilgi olduğunu ifade eden Eti, “Tüm halkımıza kurslarımıza gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

Kurslara katılan öğrenciler, yaz tatilini Isparta Belediyesi’nin yaz spor kurslarında değerlendirdiklerini belirterek, “Kursumuz çok iyi gidiyor. Güzel bir eğitim alıyoruz. Bol bol müsabakalar yapıyoruz. Belediye başkanımıza kursların düzenlenmesinden dolayı teşekkür ediyoruz” dediler.