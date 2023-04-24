Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, eşi Şadiye Başdeğirmen ile birlikte belediye bünyesindeki Gül Kokulu Çınarlar Vefa Konağı Yaşlı Destek Merkezi’nden faydalanan yaşlı vatandaşları ziyaret ederek, Ramazan Bayramını kutladı.

Isparta Belediyesi’nin Dere Mahallesinde hizmete açtığı Gül Kokulu Çınarlar Vefa Konağı Yaşlı Destek Merkezi (YADES) 65 yaş ve üstü vatandaşların korunması ve desteklenmesi ile psiko-sosyal bakıma ihtiyacı olanların yaşadıkları mekanlarda veya merkezde gerekli bakımlarının yapılarak yaşamlarının kolaylaştırılmasına yönelik faaliyetlerini sürdürüyor. YADES’den faydalanan vatandaşlar, burada sunulan hizmetler sayesinde güzel vakit geçirmeye devam ediyor.

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ve eşi Şadiye Başdeğirmen, YADES’den faydalanan vatandaşları yalnız bırakmıyor, onlarla bir araya gelerek, sohbet edip, ihtiyaçlarıyla ilgileniyorlar. Başdeğirmen çifti, YADES’i ziyaret ederek, yaşlı vatandaşlarla bir araya geldi, onların Ramazan Bayramını kutladı.

YADES’ten faydalanan vatandaşlar, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ve eşi Şadiye Başdeğirmen’e kendilerine vermiş oldukları destekler için teşekkür etti. Vatandaşlar, “Başkanımız ve eşi Şadiye Hanım çok gayret gösteriyorlar. Allah güç kuvvet versin, Isparta’mıza daha güzel hizmetler yapın, hizmetleriniz örnek olsun inşallah. Teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Buraya geliyoruz, içimiz açılıyor. Buradaki personelimiz bizlere yardımcı oluyorlar. Hepsinden çok memnunuz. Isparta’mız örnek şehir oldu. Başkanımız A’dan Z’ye her hizmeti veriyor” dediler.

Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, vatandaşlara hizmet etmek için bu göreve talip olduğunu belirterek, vatandaşların yaşadıkları problemleri çözmek için gayret gösterdiklerini söyledi. Gönül belediyeciliği anlayışını benimsediklerine değinen Başkan Başdeğirmen, “Gönülden gelen işleri yapmak ve vatandaşlarımızın gönlünü almak için çalışıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın bizlere talimatı da bu yönde. Biz de Sayın Cumhurbaşkanımızın izinde bu şekilde davranarak sizlere faydalı olmaya çalışıyoruz. Rabbim bizlere sağlık, ömür ve görev verdiği sürece sizlerle beraber olmak, sizlere hizmet etmek en önemli işimizdir. Ramazan Bayramınızı kutluyorum. Allah’tan aileniz, çocuklarınızla sağlıklı, huzurlu nice bayramlar diliyorum. Rabbim her şeyin en güzelini nasip etsin. Sizler bizim misafirimiz olarak YADES birimimizde bizleri yalnız bırakmıyorsunuz. Personelimiz de sizlerle yakından ilgileniyorlar. Sağlık İşleri Müdürümüz ve personeline çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Sizleri çok seviyoruz, sizler bizlerin büyüklerimizsiniz. Sizlerin burada güzel vakit geçirdiğini görünce bizler de çok mutlu oluyoruz” ifadelerini kullandı.

Yaşlı vatandaşlar da “Allah sizlere de huzurlu, mutlu, nice bayramlar geçirmeyi nasip etsin” dediler.