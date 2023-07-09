Isparta’yı kuşbakışı gören şehrin seyir terası yeni cazibe merkezi Kirazlıdere yeni yüzüyle vatandaşlara huzur veriyor, görsel şölen sunuyor.

Kirazlıdere’de vatandaşlara hizmet veren restoran kafe önündeki alana Isparta Belediyesi tarafından Türkiye’nin sayılı ve büyük cam teraslarından birisi inşa ediliyor. Yerden 25 metre yükseklikte 35 metre uzunluğunda, 300 metrekarelik cam seyir terasının çelik montajlarının tamamlanmasının ardından cam terasın elektrik altyapı çalışmalarında da sona geliniyor. Terasın aydınlatılması ve görsel ışık şovu için döşenen elektrik altyapısının tamamlanmasının ardından yürüyüş yolu ve seyir terasının daha önce getirilen camlarının montajına geçilecek. Bu çerçevede elektrik altyapı çalışmalarını sürdüren ekipler yerden 25 metre yükseklikte gece aydınlatmalarıyla süslenecek ve görsel şov sunacak seyir terasındaki elektrik hat çalışmalarını ve aydınlatma ışıklarının montajını büyük bir titizlikle sürdürüyor. Türkiye’nin sayılı ve büyük cam terasları arasında yer alacak Kirazlıdere Cam Terasının ayak ve yürüyüş yolu ile platformunun lazer ışıklarla donatılmış olmasıyla Isparta’da farklı bir görsel görüntü oluşturulmuş olacak.