Isparta Belediyesi, mezarlık alanlarında periyodik olarak gerçekleştirdiği temizlik çalışmalarını sürdürüyor. Mezarlık alanları temizlenirken, otlar da biçiliyor.

Isparta Belediyesi, farklı zamanlarda şehirdeki mezarlık alanlarında periyodik olarak temizlik ve ot biçme çalışmaları gerçekleştiriyor. Bu çalışmalarda mezarlık alanlarındaki otlar biçilirken, detaylı temizlik yapılıyor. Mezarlıklar Müdürlüğü tarafından yapılan ot biçme ve temizlik çalışmaları Kurban Bayramı öncesinde de devam etti. Şehirdeki mezarlık alanlarında büyüyen otlar ekipler tarafından biçilirken, temizlik çalışmaları yapıldı. Bu çalışmanın yapıldığı son yerlerden birisi de Yenice Mahallesi Mezarlığı oldu. Ekipler tarafından mezarlık alanının otları biçildi, detaylı temizlik yapıldı.

Mezarlıklar Müdürü Halil Açar, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in talimatları doğrultusunda hizmet vermeye devam ettiklerini belirterek, şehir merkezinde bulunan 12 mezarlık alanının temizlik ve bakım çalışmalarını gerçekleştirdiklerini söyledi. Mezarlık alanlarının periyodik olarak temizlik ve ot biçmelerinin yapıldığına değinen Açar, “Vatandaşlarımız kabir ziyaretleri sırasında temiz bir mezarlık alanı bulsunlar düşüncesiyle çalışmalarımız devam ediyor. Vatandaşlarımızdan tek isteğimiz mezarlıkların üzerine çiçek dikelim, ağaç dikmeyelim. Ağaçlar mezarlıkları patlatıyor. Bu hizmetleri yapmamız konusunda desteklerini esirgemeyen sayın Belediye Başkanımıza teşekkür ediyoruz” dedi.