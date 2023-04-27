Isparta Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliklerini sürdürüyor. Bu çerçevede çocukların doyasıya etkinlik yapıp, eğlenebilmeleri için 27-30 Nisan tarihleri arasında Çocuk Festivali düzenleniyor.

Isparta Meydan AVM’de gerçekleştirilen Isparta Belediyesi Çocuk Festivali renkli görüntülerle başladı. İlk gün okullardan gelen öğrenciler, oluşturulan etkinlik alanında kum boyama, sihirli renkler atölyesi, slime atölyesi, kapı süsü atölyesi, runner atölyesi, ebru sanatı atölyesi çalışmalarına katıldılar. Çocuklar, katıldıkları etkinliklerde bir yandan el becerilerini geliştiriyor diğer taraftan eğlenceli vakit geçiriyorlar. Çocuklara etkinlik alanında pamuk şeker, patlamış mısır ikramında bulunuluyor.

Çocuk Festivali etkinlikleri 27-28 Nisan tarihleri arasında saat 10.00-15.00, 29-30 Nisan tarihleri arasında ise 15.00-18.00 saatleri arasında yapılacak. Çocuk Festivalinin hafta sonu etkinliklerinde kokulu taş saksı yapım atölyesi, çiçek dikim atölyesi, magnet buzdolabı süsü atölyesi, benim elektrik devrem atölyesi, ebru atölyesi gibi çalışmalar yapılacak, şişme balon parkta çocuklar doyasıya eğlenecek.

Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Çocuk Festivali ve konser etkinliğine tüm çocuklar ile vatandaşları davet etti. Çocuk Festivalinin ilk günkü etkinliğine katılan çocuklar, etkinliklerde çok eğlendiklerini belirterek, “Çok eğlenceli vakit geçirdik. Etkinlikler yaptık, patlamış mısır, pamuk şeker ikram ettiler. Çok teşekkür ederiz” dediler. İslamköy’ den gelen öğrenciler de güzel vakit geçirdiklerini, etkinliklerle eğlendiklerini söylediler.

Çocuk Festivalinde konser de yer alıyor. 29 Nisan Cumartesi günü saat 20.30’da Çocuk Korosu ve Oğuzhan Koç konseri düzenlenecek.