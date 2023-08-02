Isparta Belediyesi, çocukların tatil sezonunu aktivitelerle eğlenerek geçirmelerini sağlamak amacıyla çocuk mahalle etkinlikleri gerçekleştiriyor. Hızırbey Mahallesi’nden başlayan etkinliklerde kukla gösterisi ve müzikal gösterileri izleyen çocuklar kendileri için düzenlenen çeşitli etkinliklere katıldılar, gönüllerince eğlendiler.

Isparta Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından çocuklara yönelik mahalle etkinlikleri gerçekleştiriliyor. Bir boya firmasının da destek verdiği etkinliklerde çocuklara çeşitli gösteriler sunuluyor. Ücretsiz ikramlarında bulunduğu etkinlikte çocuklar boyama atölyelerine de katılıp, el becerilerini geliştiriyorlar.

İlki Hızırbey Mahallesi’nde gerçekleştirilen mahalle çocuk etkinliğinde çocuklar gösterileri izlediler. Boyama atölyelerine de katılan çocuklar gönüllerince eğlendiler. Çocuklar ve vatandaşlar etkinliğe oldukça yoğun ilgi gösterdi. Mahalle çocuk etkinlikleri belirlenen program dahilinde her gün farklı mahallelerde çocuklarla buluşacak.

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Hızırbey Mahallesi’nde gerçekleştirilen çocuk etkinliğine katılarak, çocuklar ve vatandaşlarla bir araya geldi. Başkan Başdeğirmen’in alana girmesiyle birlikte çocukların ilgisi yoğun oldu. Başkan Başdeğirmen, kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen çocuklar ve vatandaşları geri çevirmeyerek onlarla bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

Etkinliklerle doyasıya eğlenen çocuklar, mahalle çocuk etkinlikleri için Isparta Belediyesi’ne teşekkür ettiler. Çocuklar, “Etkinliklere katıldık, çok eğlendik. Mısır yedik, kukla gösterisi izledik” dedi.

Aileler de etkinliğin düzenlemesinden dolayı Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’e teşekkür etti. Aileler, “Çok güzel etkinlik. Emekleri için teşekkür ediyoruz. Belediye Başkanımızdan memnunuz Allah razı olsun” ifadelerinde bulundular.

Isparta Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Hüseyin Arslan da çocukların yaz tatili döneminde keyifli zaman geçirmelerini sağlamak, onların fiziksel ve ruhsal gelişimine katkı sunarak yüzlerinde tebessüm oluşturmak amacıyla Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in talimatıyla mahallelerde çocuk etkinlikleri gerçekleştirdiklerini söyledi. Bu etkinlikler içerisinde çocuk tiyatrosu, kukla ve palyaço gösterileri ile atölye çalışmalarının yer aldığına değinen Arslan, “Bunların yanında etkinliklerde çocuklarımıza ikramlarımız bulunuyor. Bir ay boyunca yaklaşık 25 mahallemizde bu etkinliğimizi gerçekleştireceğiz. Çocuklarımızın bu etkinliklerle keyifli vakit geçireceğini inanıyor, tüm çocuklarımızı bekliyoruz” şeklinde konuştu.

Hızırbey Mahallesi sakinlerinden Atatürk Kütüphanesi kurucusu Mustafa Kemal Pınar, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in hizmetlerini takip ettiğini ve çok başarılı bulduğunu söyledi.

Mustafa Kemal Pınar’a teşekkür eden Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, çocuklara “eğlendiniz mi?” diye sorarken çocuklar çok eğlendiklerini ifade ettiler.