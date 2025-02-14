Isparta Belediyesi, şehir merkezinde gerçekleştirdiği atık pil toplama kampanyasına köy okullarını da dahil etti. Köy okullarında sıfır atık konusunda eğitimler verilirken, atık piller de toplanıyor.

Isparta Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü geçen yıllarda olduğu gibi 2024-2025 eğitim öğretim yılında da şehirdeki okullarda sıfır atık kapsamında pil toplama kampanyası başlatmıştı. Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in talimatlarıyla atık pil toplama kampanyasına köy okulları da dahil edildi. Kampanyada okullarda atık piller toplanırken, atık pil toplayan okullara yıl sonunda hediyeler verilecek. Geçen eğitim öğretim yılında okullardan toplam bin 215 kilogram atık pil toplandı. Bu yıl için ise daha fazla atık pil toplanması hedefleniyor.

Isparta Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü tarafından sıfır atık konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla ilkokullarda öğrencilere yönelik eğitimler de düzenleniyor. Eğitimlerde atıkların dönüştürülmesinin ülkeye katkıları, su ve toprak temizliği ile çevre sağlığı bilinci anlatılıyor. Şehir merkezindeki okulların yanı sıra ekipler köylerdeki okullara da giderek sıfır atık konusunda eğitimler veriyor. Bu kapsamda Yazısöğüt köyündeki Yazısöğüt İlkokulu’nda öğrencilere sıfır atıkla ilgili eğitim verildi. Eğitimlerde Isparta Belediyesi ekipleri tarafından öğrencilere sıfır atığın önemi ve atıkların dönüştürülmesi konularında bilgiler aktarıldı. Öğrencilere Çevki ve Arkadaşlarıyla Geri Dönüşüm Eğitim Filmi de izlettirildi.

Eğitimin sonunda öğrencilere boyama kitabı, boya kalemi, tohumlu kalem ve not defteri hediye edilirken, öğrenciler de evlerinden getirdikleri atık pilleri özel hazırlanan kutulara attı.