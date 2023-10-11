Isparta Belediyesi ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında eğitimden, spora, kültürden, sanata birçok alanda dev iş birliği protokolüne imza atıldı.

Isparta Belediyesi ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında öğrencilerin akademik başarı ve motivasyonlarının artırılması, öğretmenlerin mesleki gelişimlerinin desteklenmesi ve öğrenci velilerinin eğitim ihtiyaçlarının en üst düzeyde gerçekleştirilmesi için gerekli eğitimlerin ve farkındalık çalışmalarının yapılması amacıyla iş birliği protokolü imzalandı. Protokol, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ve Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur arasında imzalandı.

Protokol çerçevesinde Isparta Belediyesi eğitim alanında yapılacak seminerlere, 7, 8, 11 ve 12. sınıf öğrencilerine yönelik sınavlara, 8. ve 12. sınıflardaki sosyo-ekonomik düzeyi düşük öğrencilerin ihtiyaçlarının karşılanmasına, konferans salonlarının tahsisinin yapılmasına, okullardan katılacak öğrencilerin ulaşımlarının sağlanmasına, okul sporları için malzeme desteği ve şehir dışı müsabakalar için araç tahsisinin yapılmasına, temel eğitim ve ortaöğretim kademelerindeki okullarda mevcut ve açılacak olan robotik kodlama, teknoloji tasarım, resim, müzik, drama, matematik, akıl-zeka oyunları ve benzeri atölyelere malzeme desteği sağlanmasına katkı sunacak.

Isparta Milli Eğitim Müdürlüğü de protokol çerçevesinde, yapılacak olan seminerlerin, okulların belirlenmesinde, yapılacak sınavların yürütülmesinde, sosyo-ekonomik düzeyi düşük öğrencilerin tespit edilmesi başta olmak üzere diğer konularda koordinasyonu sağlayacak.

Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ile birlikte Isparta eğitimine yeni bir katkının, eğitim sürecinde iş birliğine imza attıklarını dile getiren Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur, “Belediyemizle uzun zamandır çok yönlü iş birliğimiz ve birlikteliğimiz devam ediyordu. Bugünkü iş birliği imzasıyla birlikte özellikle bu yıl 7 ve 8. 11 ve 12. sınıflarda okuyan öğrencilerimizin hem sınav süreçlerinin hem akademik hayatına katkı sağlamak amacıyla yapılacak deneme sınavlarının, bununla birlikte buna yönelik yapılacak eğitimlerle ilgili süreç olacak. Yine liselerimizde başlayan tiyatro şenlikleri ortaokullarımızdaki şiir programlarında belediyemizin altyapılarını, salonlarını kullanmak, spor faaliyetlerine yönelik belediyemizden materyal ve ulaşım desteğinin sağlanması, okullarımızda yapılacak birtakım iyileştirmelere yönelik bir protokol imzaladık. Isparta’nın eğitimine vermiş oldukları destekleri için, şahsım, kurumum, öğrencilerimiz ve velilerimiz adına Belediye Başkanımıza ve çalışma arkadaşlarına teşekkür ediyorum. İnşallah bugün güzel bir sürecin başlangıcını yaşıyoruz” dedi.

"Yapmış olduğumuz bu çalışmalarla toplumumuza çok daha değerli ve kıymetli çocuklar yetiştirebilmek amacındayız"

Isparta Belediye Başkanı olarak iş birliği protokolüne imza atmaktan son derece mutlu olduğunu dile getiren Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, “Yapmış olduğumuz iş birliği sonucunda şehrimizdeki çocuklarımıza çok daha farklı destekler vererek onların eğitimlerini alabilmeleri, gelişmelerine katkı sunmak adına bir mücadele içinde olacağız. Göreve geldiğimizden bu yana Milli Eğitim ile olan ilişkilerimizde talepleri yerine getirerek bugünlere geldik. Bundan sonra da iş birliğimiz devam edecektir. Bizim için çocuklarımız çok önemli. Çocuklarımızın eğitimleri bizim için çok değerli. Çocuklarımız bizim geleceğimiz. Yapmış olduğumuz bu çalışma sadece öğrencilerimize yönelik değil. Öğretmenlerimiz, öğrencilerimizin velileri ile alakalı da çalışmalar yapacağız. Kültür merkezimizde seminer ve söyleşilerle de onları desteklemeye çalışacağız. Eğitime verilen destek, yapılan iş birliği ile alakalı çalışmalarımızın gelecekte çok daha olumlu yansımaları olacaktır. Yapmış olduğumuz bu çalışmalarla toplumumuza çok daha değerli ve kıymetli çocuklar yetiştirebilmek amacındayız. Bu tür çalışmalarla şehrimize hizmet etmeye devam edeceğiz. Milli Eğitim Müdürümüz ve Milli Eğitim camiamıza yapmış oldukları değerli çalışmaları için teşekkür ediyorum. Memleketimiz için hayırlı olmasını diliyorum” görüşlerinde bulundu.