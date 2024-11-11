Isparta Belediyesi, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü etkinlikleri kapsamında Gölcük Tabiat Parkı’nda fidan dikimi gerçekleştirdi. Isparta Belediyesi Gölcük Tabiat Parkı seyir tepesi bölgesinde tabiata uygun sedir ve akasya fidanları toprakla buluşturuldu.

11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü bu yıl ’Geleceğe Nefes İnsanlığa Nefes’ temasıyla gerçekleştiriliyor. Isparta Belediyesi de bu önemli günde fidanları toprakla buluşturdu. Isparta Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından Isparta Belediyesi Gölcük Tabiat Parkı’nda erozyonu önlemek ve orman varlığını çoğaltmak amacıyla fidan dikimi gerçekleştirildi. Isparta Belediyesi Gölcük Tabiat Parkı seyir tepesi bölgesinde yapılan çalışmalarda bölgenin tabiatına uygun sedir ve akasya fidanları toprakla buluşturuldu. Toprakla buluşturulan fidanlara ilk can suyu da ekipler tarafından verildi.

Isparta Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Erdinç Leylek, fidan dikim etkinliğiyle ilgili bilgi verdi. Leylek, çok değerli ormanların sürdürülebilirliğinin devamı için her yıl 11 Kasım’da fidan dikimi yapıldığını belirterek, “Bu yıl da belediye olarak Gölcük Tabiat Parkı havzasında daha önce Belediye Başkanımız Sayın Şükrü Başdeğirmen ve Milli Parklar Müdürlüğü Şefimizle gezerek tespit ettiğimiz bölgelere ağaç dikimi yaptık. Bilindiği gibi Gölcük Tabiat Parkı’nın işletmesi Isparta Belediyesi’ne geçti. Sezon boyunca bu bölgeye uygun ağaç türlerinin dikimine devam edeceğiz. Hedefimiz bu bölgede 50 bin civarında ağaç dikmek. Fidanlarımızı hazırladık. İklim ve hava şartları müsaade ettiği sürece ağaç dikimlerimiz sürecek” dedi.