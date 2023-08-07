Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Isparta Belediyesi işbirliğinde yürütülen ‘Hava Kalitesinin İyileştirilmesi’ projesi çerçevesinde doğalgazı olmayan gelir düzeyi düşük ailelerin evlerine ücretsiz doğalgaz tesisatı döşeniyor. Doğalgaz bağlanan ailelerin hem ısınma problemleri çözülürken, hem de hava kirliliğinin önüne geçiliyor.

Isparta Belediyesi, şehirdeki hava kirliliğini en aza indirmek ve iyileştirmek, gelir düzeyi düşük ailelerin konutlarını doğalgazla buluşturmak amacıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın da destekleriyle konutlara ücretsiz doğalgaz tesisatı döşüyor. Ücretsiz doğalgaz tesisatı ve kombi hizmetinden yararlanmak için başvurular daha önce alınmıştı. Alınan başvurular sonucunda şartları uygun olan ailelerin konutları doğalgazla buluşuyor.

İlk etapta yaklaşık 120 konutun doğalgazı için A’dan Z’ye tüm tesisat işlemleri yapılacak ve kombileri bağlanacak. Gelir düzeyi düşük ailelerin konutlarına ücretsiz doğalgazla buluşturma çalışmaları başladı. Tesisat döşeme çalışmalarının tamamlandığı konutlar doğalgaz kullanmaya başlarken, belirlenen program dahilinde başvurusu uygun bulunan konutlar doğalgazla tek tek buluşturuluyor.

Ücretsiz doğalgaz tesisat hizmeti en çok yaşlı vatandaşları sevindirdi. Kış aylarında soba yakmanın zorluğunu yaşayan yaşlı vatandaşlar, sunulan hizmet sayesinde artık soba yakma derdiyle uğraşmayacaklar. Ayrıca sobayla tek odada ısınabilen vatandaşlar, doğalgaz sayesinde tüm odalarda aynı sıcaklığı bulabilecekler. Sobalı evlerin yaşadığı en büyük problemlerden birisi de kadınların mutfakta özellikle kış mevsiminde soğuk suda bulaşık yıkamasıydı. Kadınlar da artık evlerine ulaşan doğalgaz sayesinde bulaşıklarını sıcak suyla yıkayabilecekler.

Isparta Belediyesi, aldığı başvurular sonucunda şartları uygun olan gelir düzeyi düşük ailelerin konutlarına ücretsiz doğalgaz tesisatı döşeme çalışmalarına başladı. Ekipler, belirlenen evlere giderek, hızlı bir şekilde konutun doğalgaz dönüşümünü gerçekleştiriyor.