Isparta Belediyesi, kaldırımlarda begonit taş döşeme çalışmalarına devam ediyor.

Isparta Belediyesi, şehir estetiğine değer katacak çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede meydan, sokak ve caddelerde kaldırım yenileme çalışmaları yapılıyor. Çalışmalarda deforme olan kaldırımlar sökülürken, Isparta Belediyesi Doğaltaş ve Beton Elemanları Tesislerinde üretilen renkli begonit taşlar döşeniyor. Kaldırım yenileme çalışmaları son olarak Emre Mahallesi 123 Caddede devam ediyor. Etnografya Halı ve Kilim Müzesinin alt tarafından başlayan kaldırım yenile çalışmaları Hacı Ali Gökgöz Camisi istikametine doğru devam ediyor. Çalışmalarda ilk olarak deformeye uğrayan kaldırım taşları söküldü. Bu çalışmanın ardından kaldırımlara renkli begonit taş döşenmeye başlandı.