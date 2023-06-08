Isparta Belediyesi tarafından vatandaşlara 10 bin armut fidanı ücretsiz olarak dağıtılacak

Isparta Belediyesi Fidanlar Bizden Meyveler Sizden etkinliğine devam ediyor. Bu çerçevede bugüne kadar aralarında armut, ayva, badem, elma, şeftali, kiraz gibi 62 bin adet meyve fidanını vatandaşlara ücretsiz dağıtan Isparta Belediyesi 9 Haziran 2023 Cuma günü de saat 09.00-13.00 arasında belediye önünde aşılı armut fidanı dağıtacak.

Yapılan açıklamada, “Bir üreticimiz tarafından bağışlanan ve soğuk hava deposunda bulunan 10.000 adet aşılı armut fidanı dağıtımı belediyemiz önünde ücretsiz olarak gerçekleştirilecektir” denildi.