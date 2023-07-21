Isparta Belediyesi, Fatih Mahallesi’nde halk pazarının kurulduğu 205 Caddenin asfaltını yeniliyor. Caddenin deformeye uğrayan yorgun asfaltı kaldırılırken, yerine yeni asfalt dökülüyor.

Isparta Belediyesi, 2023 yılı asfalt sezonu çerçevesinde çalışmalarını sürdürüyor. Şehir merkezinde Özkanlar Kavşağı, Mimar Sinan Caddesi, Kaymakkapı Meydanı ve 6 Mart Caddeleri ile başlayan asfalt sezonu farklı mahallelerde cadde ile sokaklarda devam ediyor. Çalışmaların devam ettiği yerlerden birisi de Fatih Mahallesi 205 Cadde oldu. Fen İşleri Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen çalışmalar çerçevesinde ilk olarak Fatih Mahallesi’nde halk pazarının kurulduğu 205 Caddede deforme olan yorgun asfalt freze makinesi ile kaldırıldı. Bölgede altyapı çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte asfalt dökümü başladı. Caddede 13 bin metrekare alanda asfalt çalışması gerçekleştiriliyor.

Fatih Mahallesi’nde halk pazarının kurulduğu yolun asfaltının yenilendiğini belirten Muhtar Osman Başpınar, “Burası mahallemiz için bir toplanma merkezi. Mahallemizin önemli caddesi. Burada asfalt çok eski olduğu için sayın belediye başkanımızdan talepte bulunduk. 13 bin metrekare alanda asfalt yenileme çalışmaları başladı. İlk olarak eski asfalt kaldırıldı, altyapı çalışmaları yapıldı. Asfalt dökümü de başladı. Mahallemize vermiş olduğu desteklerden dolayı sayın belediye başkanımıza ve ekibine çok teşekkür ediyorum” dedi.