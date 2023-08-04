Isparta Belediyesi tarafından Gülevler Mahallesi’ne 2 katlı sosyal tesis inşa edilecek. Sağlık Ocağının bulunmadığı mahallede inşa edilecek sosyal tesis sayesinde Sağlık Ocağı hizmeti verilecek. Sosyal tesis içerisinde Kur’an Kursu ve eczane için de bir yer bulunacak.

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in göreve gelmesinin ardından mahallelerdeki sosyal tesisler günün şartlarına uygun hale getirilirken, Vatan-Ayazmana ve Akkent Mahallelerine yeni sosyal tesisler inşa edildi. Modern Evler Mahallesi Sosyal Tesisi inşaat çalışmaları da aralıksız sürüyor. Başkan Başdeğirmen, mahallelerin ihtiyaçlarını tek tek yerine getirmeye devam ediyor. Gülevler Mahallesi’nde Gülevler Camiinin yan tarafında bulunan ve günün şartlarına uygun olmayan muhtarlık binasının yerine 2 katlı modern bir sosyal tesis inşa edilecek. Sosyal tesis için yapım ihalesi gerçekleştirilirken inşaatın kısa süre içerisinde başlaması bekleniyor.

Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, cuma namazı öncesinde sosyal tesis inşa edilecek alanda incelemelerde bulundu. Gülevler Mahallesi Muhtarı Mehmet Naci Ökten, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in mahalleye içerisinde Sağlık Ocağı, muhtarlık ofisi ve işyerinin bulunacağı bir sosyal tesis inşa edeceğini belirtti. Ökten, “Belediye Başkanımıza sosyal tesis için şahsım ve mahallem adına teşekkür ediyorum” dedi.

Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Gülevler Mahallesi’nde Sağlık Ocağı bulunmaması dolayısıyla diğer mahallelerden bu hizmetin alındığını belirterek, Sağlık Ocağını mahallede oluşturabilmek için bir proje hazırladıklarını söyledi. Başkan Başdeğirmen, “O projeyle birlikte içerisinde muhtarlık odası, eczane için işyeri ve kullanılan Kur’an Kursunun yerine de yeni bir Kur’an Kursu inşa edeceğiz. Tuvaleti de çok eski. Orayı da yeniliyoruz. Gülevler Mahallemizde yıllar önce yapılan bu alanı iyileştirerek, güzelleştirerek yeni bir yapı şekliyle hizmete sunacağız. Kısa sürede burayı tamamlayıp mahallemize teslim edeceğiz. Mahallemize şimdiden hayırlı olsun” ifadelerinde bulundu.

Gülevler Mahallesi Sosyal Tesisi, 230 metrekare oturum alanına sahip olacak ve eski muhtarlık binası ve Kur’an Kursunun olduğu alana inşa edilecek. 2 katlı olarak yapılacak sosyal tesis içerisinde 1 adet ticari alan 40 metrekare, 1 adet muhtarlık odası 40 metrekare, 1 adet Sağlık Ocağı 150 metrekare ve 1 adet de Kur’an Kursu 150 metrekare olacak. Gülevler Camiinin tuvaletleri de yeniden inşa edilecek.