Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Yeniden Refah partisi milletvekili adaylarının kendisini ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, 20 yılı aşkın süredir Türkiye’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde çok güzel hizmetler yapıldığını söyledi.

Yeniden Refah Partisi İl Başkanı Mehmet Akif Nalbat, Milletvekili Adayları İsmail Kıvrak, Samet Tonay ve Ramazan Özdamar, Kadın Kolları Başkanı Sultan Güleç ile parti teşkilatı mensupları Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’i makamında ziyaret etti. Ziyarette karşılıklı görüş alışverişinde bulunulurken, 14 Mayıs’ta gerçekleştirilecek olan cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimleri ele alındı.

Yeniden Refah Partisi İl Başkanı Mehmet Akif Nalbat, Genel Başkanları Fatih Erbakan’ın Cumhur İttifakı’yla bir arada olduğunu belirterek, “Hep beraber bu işin üstesinden geleceğiz inşallah” dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, 20 yılı aşkın süredir Türkiye’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde çok güzel hizmetler yapıldığını söyledi. Bu güzel hizmetlerin devam etmesini istediklerini ifade eden Başkan Başdeğirmen, “Daha düne kadar başka ülkelerde yapılanlar için bizde neden yok diye üzülürken, şimdi diğer ülkeler Türkiye’de var bizde neden yok diye üzülmeye başladılar. Şu anda kendi uçağımızı, İHA’mızı, SİHA’mızı, gemimizi, silahımızı yapıyoruz. Nükleer santral kuruyor, hastaneler, köprüler, yollar yapıyoruz. Kendi otomobilimizi de yapıyoruz. Bu yaptıklarımız başkaları tarafından kıskançlıkla karşılanıyor. Türkiye artık güçlü bir ülke. Önceden diğer ülkeler ne dediyse onu yapmışız ama artık karar verici biziz. Karar vericiliğimizin devam etmesiyle alakalı sizlerin de Cumhur İttifakı’na desteğinizle çok daha güzel günleri hep beraber yaşayacağız inşallah. Yeniden bir 5 yıl daha bizleri çok güzel yerlere götürecektir. Ülkemizin sanayi, tarım, ekonomi, turizm ve savunma olarak çok daha iyi yerlere geleceği inancındayım. Vermiş olduğunuz desteğin önemli olduğunun bilincindeyiz. Her zaman birlik ve beraberliğimiz daim olsun. Ziyaretiniz için teşekkür ediyor, sizlere başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.