Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Mehmet Köse İlkokulu 3. sınıf öğrencilerini misafir etti. Öğrencilerin merak ettiği soruları yanıtlayan Başkan Başdeğirmen, öğrencilere Belediye Meclisinin işleyişini uygulamalı anlatarak, Ekim ayında Kitap Fuarı’nın düzenlenip düzenlenmemesi için oylama yaptı. Öğrenciler arasında yapılan oylamada Ekim ayında Kitap Fuarı düzenlenmesi kararı çıktı.

Mehmet Köse İlkokulu 3.sınıf öğrencileri, Hayat Bilgisi Dersinin Yerel Yönetimler konusu çerçevesinde Okul Müdürü Adnan Çelik, öğretmenler Serpil Şenay ve Rasul Özcan ile birlikte Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’i ziyaret etti. Belediye Meclisi Toplantı Salonunda öğrencilerle bir araya gelen Başkan Başdeğirmen, yerel yönetimlerin nasıl oluştuğu ve işleyişi hakkında bilgiler vererek, öğrencilerin merak ettiği soruları yanıtladı.

Mehmet Köse İlkokulu Müdürü Adnan Çelik, Türkiye’nin seçim sürecinde olduğunu, yerel yönetimlerin de seçimlerle oluşması dolayısıyla öğrencilere konuyu yerinde uygulamalı olarak anlatmak istediklerini söyledi. Yerel yönetimler için ilk başta mahalle muhtarını ziyaret ettiklerine değinen Çelik, öğrencilerin orada ön bilgilendirme aldıklarını belirtti. Belediye Başkanı ve Belediye Meclisini tanımak ve en doğru kaynaktan bilgi sahibi olmak adına Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’i ziyaret ettiklerine değinen Çelik, “Sayın başkanımız bizi kırmadı. Her zaman olduğu gibi bize olumlu dönüş yapıp yanımızda olduğunuzu gösterdiniz. Teşekkür ediyorum. Bu eğitimin en doğru yöntem olduğunu düşünüyoruz. İnşallah ülkemizin geleceği gençlerimiz doğru bilgilerle, doğru insanlar olarak yetişip, doğru yolda ülkemize hizmet edecekler diye düşünüyorum. Destekleriniz için tekrar teşekkür ediyorum” dedi.

Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, karşısında güler yüzlü, heyecanlı çocukları gördüğü zaman onlardan beklentilerinin daha da arttığına dikkat çekti. Çocukların her zaman ülkenin geleceği olduğuna değinen Başkan Başdeğirmen, “Çocuklarımız büyüdüğü ve ülkemize hizmet ettiği zaman onlardan çok hizmet alacağımızı biliyoruz. Sizler gelecekte Cumhuriyetimize, vatanımıza, bayrağımıza ve dinimize sahip çıkacak bireylersiniz. Onun için alacağınız eğitimler bizim için çok önemli. Mehmet Tönge Mahallesi’ndeki Mehmet Köse İlkokulu’nda aldığınız eğitimler gelecekte bizlere hizmet olarak dönecek. Ülkemize hizmet edeceksiniz. Öğretmenleriniz size bu anlamda çok büyük katkılar sağlıyor. Aileniz de bu anlamda sizlere önemli değerler kazandırıyor. Yerel yönetimlerin hizmet sunumunu sizlerle konuşarak dersinizin uygulamasını beraber yapmış olduk” diye konuştu.

Öğrenciler, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’e akıllarındaki soruları yöneltti. Başkan Başdeğirmen, bir öğrencinin su kaynaklarının kullanımıyla ilgili sorusuna su kullanımının önemini anlatarak yanıt verdi. Başkan Başdeğirmen, “Suyun kıymetini bilmemiz lazım. Su olmadan yaşamak mümkün değil. Bizler suyu çok tasarruflu kullanmak zorundayız. Suyun boşa akması sizin geleceğinize zarar verecektir. Bizler bunun tedbirini alıyoruz. Tedbirimizin en önemli ayağı suyu idareli kullanmanızdır. Ondan sonra kaynaklarımızı daha güçlü tutmak için boşa akan sularımızı biriktirerek, ileride daha rahat kullanılması için tedbir alıyoruz. Suyla alakalı tedbirlerimiz devam ediyor, burada katkılarınız çok önemli” dedi.

6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 şehri etkileyen deprem dolayısıyla Mart ayındaki Kitap Fuarını gerçekleştiremediklerini belirten Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Kitap Fuarının Ekim ayında yapılıp, yapılmaması konusunda öğrenciler arasında oylama yaparak, Belediye Meclisinde kararların nasıl alındığını bu şekilde anlattı. Yapılan oylamada oybirliği ile Kitap Fuarının Ekim ayında yapılması kararı alındı.

Başkan Başdeğirmen, öğrencilerle fotoğraf çektirdikten sonra onlara hediyeler verdi.