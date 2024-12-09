Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Keçiborlu ilçesinde meydana gelen helikopter kazasında, Isparta Kara Havacılık Okul Komutanı Tuğgeneral İsa Baydilli’nin de şehit düştüğünü açıkladı.

Başdeğirmen, yaptığı açıklamada 2 helikopterin uçuşu esnasında küçük bir temasla kaza meydana geldiğini ve helikopterlerden birinin düşmesi sonucu üzücü kazanın yaşandığını ifade etti.

Şehitler arasında 2 teğmen, 2 başçavuş ve Isparta Kara Havacılık Okul Komutanı Tuğgeneral İsa Baydilli’nin de yer aldığını belirten Başdeğirmen, “İsa Baydilli paşamızı kaybettik. Isparta’da ilk kez böyle bir olayla karşılaştık, çok üzgünüz” dedi.