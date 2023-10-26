Isparta Belediyesi tarafından Gökkubbe Fuar ve Kongre Merkezinde bu yıl 6’ncısı düzenlenen kitap fuarı, vatandaşlar ve öğrencilerden yoğun ilgi görüyor. Kitapseverler, edebiyattan bilim kitaplarına, çocuk kitaplarından tarih eserlerine kadar birçok farklı türde kitap bulma fırsatı buluyor.

Isparta Belediyesi’nin ‘Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılında’ teması ve ‘Kitaplar Gül Açıyor’ sloganıyla düzenlediği 6. Kitap Fuarı Gökkubbe Fuar ve Kongre Merkezinde devam ediyor. 20 Ekim Cuma günü kapılarını açan kitap fuarı, vatandaşlar ve öğrenciler tarafından yoğun ilgi görüyor. Fuar, kitapseverlere geniş bir yelpaze sunarak farklı türlerdeki kitapları keşfetme imkanı sağlıyor. Kitapseverler, edebiyattan bilim kitaplarına, çocuk kitaplarından tarih eserlerine kadar birçok farklı türde kitap bulma fırsatı buluyor.

6. Kitap Fuarı, öğrencilere kitapları daha yakından tanıma ve okuma alışkanlığı kazanma fırsatı sunarken, söyleşi gibi farklı etkinliklere katılma imkanı sağlıyor.

Fuarda Isparta Belediyesi standı da yoğun ilgi görüyor. Stantta öğrenciler çeşitli etkinliklere katılırken, Geri Dönüşüm Atölyesi’nin ürünleri de vatandaşların ve öğrencilerin ilgisini çekiyor.

6. Kitap Fuarı’nı ziyaret eden öğrenciler fuarı çok beğendiklerini belirterek, fuar aracılığıyla kendilerini kitaplarla buluşturan Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’e teşekkür etti. Öğrenciler, “Kitap fuarını çok beğendik. Aradığımız kitapları burada bulabildik. Isparta Belediyesine teşekkür ederiz” dediler.

29 Ekim’e kadar açık kalacak olan kitap fuarı 10.00 ile 20.00 saatleri arasında kitapseverler tarafından ziyaret edilebiliyor.