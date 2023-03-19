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Dakika 82 (Gol) Düzcespor’da Sarp Ekinci, Halil Duman tarafından ceza sahası içerisinde düşürüldü, hakem tereddütsüz penaltı noktasına koştu. Atışı kullanan Yasin Ozan skoru 3-2’ye getirdi.

Dakika 56 (Gol): Isparta 32 Sporlu Hüseyin Afkan, sağ çapraza yönelerek kaleciyi çalımladı ve 3 oyuncunun arasından topu ağlarla buluşturdu: 3-0

Dakika 3 (Gol): Savunmada yaşanılan karambolde topu uzaklaştıramayan Düzcespor kalesinde golü gördü. Erdem Seçgin, ceza sahası dışından düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0

Türkiye 2. Futbol Ligi Beyaz Grup’ta mücadele eden Isparta 32 Spor, Düzce Cam Düzcespor’u 3-2 mağlup ederek haftayı galibiyetle kapattı.

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