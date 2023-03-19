Türkiye 2. Futbol Ligi Beyaz Grup’ta mücadele eden Isparta 32 Spor, Düzce Cam Düzcespor’u 3-2 mağlup ederek haftayı galibiyetle kapattı.
Maçın önemli anları
Dakika 3 (Gol): Savunmada yaşanılan karambolde topu uzaklaştıramayan Düzcespor kalesinde golü gördü. Erdem Seçgin, ceza sahası dışından düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0
Dakika 52 (Gol) Ispartaspor kazandığı köşe vuruşunda topa iyi yükselen Musa Nizam, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-0.
Dakika 56 (Gol): Isparta 32 Sporlu Hüseyin Afkan, sağ çapraza yönelerek kaleciyi çalımladı ve 3 oyuncunun arasından topu ağlarla buluşturdu: 3-0
Dakika 75 (Gol) Düzcesporlu Erçin’in çıkardığı topu ceza sahasında boş kaleye yollayan Yasin Ozan farkı 2’ye indirdi: 2-1
Dakika 82 (Gol) Düzcespor’da Sarp Ekinci, Halil Duman tarafından ceza sahası içerisinde düşürüldü, hakem tereddütsüz penaltı noktasına koştu. Atışı kullanan Yasin Ozan skoru 3-2’ye getirdi.
Maçın Karnesi
Stat: Isparta Atatürk
Hakemler: Ramazan Doğanay xx, Buğur Han Güler xx, Ali Çakır xx,
Isparta 32 Spor: Korcan Çelikay xxx, Muhammed Aran xx (dk. 59 Halil Duman x), Musa Nizam xxx, Cem Özdemir xxx, Abdullah Topkara xxx (dk. 76 Samet Karakoç x), Osman Torun xxx, Bahadır Yıldırım xxx, Cem Özdemir xxx, Cemal Kızılateş xx (dk. 66 Erkan Süer x), Hüseyin Afkan xxx (dk. 66 Muhammed Enes Alphan xx), Erdem Seç gin xxx, Bahattin Berke Demircan xxx (dk. 66 Koray Yağcı x)
Düzce Cam Düzcespor: Ersin x, Kerem Kaya x (dk. 58 Hamit Kulya x), Koray Baykara xx (dk. 66 Sarp Ekinci x), Erçin Ilgaz x (dk. 85 Savaş Polat), Recep Kalkan x, Emre Keleşoğlu x, Sedat Cengiz x (dk. 58 Osman Boz x), Emre Gündoğdu x (dk. 58 Eren Karadağ xx), Çınar Tarhan x, Altar Han Hidayeoğlu x, Yasin Ozan xxx
Sarı Kartlar: Cem Özdemir , Halil Duman (Isparta 32 Spor), Koray Baykara, Recep Kalkan (Düzce Cam Düzcespor)
Goller: dk. 3 Erdem Seçgin, dk. 52 Musa Nizam, 56 Hüseyin Afkan (Isparta 32 Spor), dk. 75-82 (pen) Yasin Ozan (Düzcespor)