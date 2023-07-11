Isparta 32 Spor yeni sezon hazırlıklarına Davraz Turizm Merkezi’nde başladı. Yeni sezonda TFF 2. Lig Kırmızı grupta mücadele edecek olan Isparta 32 Spor’u ilk antrenmanında yalnız bırakmayan Vali Aydın Baruş Davraz’da bulunan takımı ziyaret ederek başarılar diledi.

Isparta 32 Spor Teknik Direktörü Hakan Karaca, Davraz’ın yüksek rakımından faydalanarak yeni sezona iyi bir başlangıç yapmak istediklerini söyleyerek, kendilerine bu kamp imkanını sağlayan herkese teşekkür etti.

Isparta 32 Spor’un yeni sezonda daha iyi başarılar elde etmesi için her zaman takımı destekleyeceklerini belirten Vali Baruş Isparta halkını da takıma destek olmaya davet ederek, “Bütün Ispartalıların da Ispartaspor’a destek olması lazım. Çünkü Ispartaspor bizim ilimiz için gerçekten önemli bir değer. Hem Isparta’nın tanıtımı hem de sporun gençlere yaygınlaştırılması açısından son derece önemli. Buradan tüm Ispartalılara sesleniyorum, Ispartaspor’un maçlarına lütfen devam edelim, desteğimizi verelim. Biz ne kadar destek verirsek onlar o kadar heyecanlı ve motive olmuş bir şekilde maçlara çıkarlar. Bu sayede de daha güzel dereceler elde eder” dedi.

Ardından Isparta 32 Spor oyuncularıyla tek tek tanışan Vali Baruş takım yöneticilerine, teknik heyetine ve oyuncularına yeni sezon için başarı dileklerini iletti.

Vali Baruş daha sonra kayak merkezinde bulunan gül bahçesinde gül toplayan çalışanlara yardım ederek bir süre gül topladı.