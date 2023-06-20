TFF 2. Lig Beyaz Grup temsilcisi Isparta 32 Spor, Teknik Direktör Hakan Hayati Karaca ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Karaca imza töreninde camiayı birlik ve beraberliğe davet etti.

Tüm kenti tek yüreğe davet eden Teknik Direktör Karaca, “Tekrar Ispartaspor’a geldiğim için mutluyum. Belediye Başkanımız Şükrü Başdeğirmen’e, Gültekin Özdemir Başkanıma ve yönetimimizin güvenini boşa çıkarmayacağım. Şimdi birlik ve beraberlik zamanı diyorum. O nedenle Ispartaspor’umuza hep birlikte sahip çıkalım” dedi.

Ispartaspor 2. Başkanı Ozan Gezer ise Teknik Direktör Hakan Hayati Karaca ile anlaştıklarını belirterek, iç ve dış transfer çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiğini söyledi. Gezer, “Koşan, mücadele eden bir takım oluşturucağız. İyi güzel şeyler olacak. Hedeflerimiz var, yaşayıp göreceğiz ” dedi.