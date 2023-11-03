TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden Isparta 32 Spor’da yönetim branşlarına güreşi de ekledi.

Ispartaspor’un sporun her branşında yer alması gerektiğini ifade eden Başkan Gültekin Özdemir, “Artık Ispartaspor’un farklı branşlarda yer almasını düşünen bir ekibimiz var. Birkaç çalışma yapmıştık, yapmaya da devam ediyoruz. Güreş branşında yer alacağız. Arkadaşlarımızı size tanıtacağız. Şehrimizi şereflendiren, şehrimize başarı katan iki tane güzide genç arkadaşımız var. Çocuklarımız Isparta’nın evladı, çok büyük başarılara imza atmışlar bugüne kadar. Biz de Ispartaspor olarak bu çocuklarımıza bir nebze de olsun yardımcı olmak adına önce kendileriyle bir görüşme yapıp sonrasında da lisanslarını Ispartaspor üzerinden çıkarttık. Ispartaspor üzerinden kendilerinin sigortalarını yaptık ve belirli bir miktar maaş ödeyeceğiz kendilerine. Bu şekilde destek olmaya çalışıyoruz. Ispartaspor olarak biz sadece futbol takımı değiliz sporun her dalında olmak istiyoruz. Bugün güreşle başladık ama halter projemiz var. Daha sonrasında da diğer branşlara da yavaş yavaş yönelmek istiyoruz” dedi.