Dakika 84 (Gol) Isparta 32 Spor atağında ceza sahası içinde topla buluştu ve vuruşunda kendisinin 2. Takımının 6. Golünü kaydetti: 6-0

Dakika 60: (Gol). Isparta 32 Sporlu Burak Aydın ceza saha içinde fırsatçılığı konuşturduğu pozisyonda düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 5-0.

Türkiye 2. Futbol Ligi Beyaz Grup’ta mücadele Isparta 32 Spor, ligdeki 22. Maçında Mersin temsilcisi Tarsus İdmanyurduspor’u 6-1 mağlup etti.

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