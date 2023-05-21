Türkiye Futbol Federasyonu 2 Lig beyaz Grupta mücadele eden Isparta 32 Spor, Sivas Belediyespor’u 6-0 mağlup ederek ligde kalmayı başardı.

Karşılaşmayı AK Parti milletvekili Mehmet Uğur Gökgöz, AK Parti YSK Temsilcisi Recep Özel, kulüp yöneticileri ile 6 bin dolayında taraftar izledi.

Isparta 32 Spor’u galibiyete taşıyan golleri: Hüseyin Afkan (2), Koray Yağcı, Ömer Çiçek, Oğuzhan Öztürk, Abdullah Berk Keleş (kk) attı.

Isparta 32 Spor aldığı bu galibiyetle puanını 46’ya çıkartarak ligi 12. Sırada tamamladı. Ligden düşen 4. Takım ise Batman Petrolspor oldu.

Maçın Önemli Anları:

Dakika 10: Isparta 32 Sporlu Hüseyin Afkan kaleci ile karşı karşıya kalmasına rağmen net bir gol pozisyonunu değerlendiremedi.

Dakika 16: Isparta 32 Sporlu Erdem’in ceza yayı üzerinden sert vuruşu üstten auta çıktı.

Dakika 18: Isparta 32 Sporlu Ömer Çiçek’in sağ çaprazdan sert vuruşu yandan auta çıktı.

Dakika 27: Isparta 32 Spor atağında altı pas içinde topu önünde bulan Cemal Kızılateş, boş kale yerine üstten auta gönderdi.

Dakika 35: (Gol): Isparta 32 Sporlu atağından Hüseyin Afkan’ın pasında ceza sahasına giren Ömer Çiçek, yerden sert vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0

Dakika 49 (Gol): Isparta 32 Sporlu Erdem Seçgin sağdan kullandığı korner atışında topa iyi yükselen Koray Yağcı kalecinin hatasıyla da kafayla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-0.

Dakika 51 (Gol) Isparta 32 Sporlu Hüseyin Afkan, ceza sahası içinde yaşanan karambolde topu önünde buldu ve ağlara gönderdi: 3-0

Dakika 67 (Gol): Isparta 32 Spor’lu Erdem’in kullandığı korner atışında Sivas Belediyesporlu Abdullah Berk Keleş topu uzaklaştırmak isterken meşin yuvarlağı kendi ağlarına gönderdi: 4-0.

Dakika 76: (Gol) Isparta 32 Sporlu Hüseyin Afkan kaleciyle karşı kaldığı pozisyonda kendisinin 2. Ve takımının beşinci golünü kaydetti: 5-0

Dakika 79: Isparta 32 Spor atağında sol çaprazdan gelen ortada topu önünde bulan Oğuzhan skoru 6-0’a getirdi.

Maçın Karnesi:

Stat: Isparta Atatürk

Hakemler: Alper Akarsu x, Emre Doğu x, Azad İlhan x

Isparta 32 Spor: Furkan Bekleviç xx, Ömer Kandemir xxx, Musa Nizam xx (dk. 82 Emir Kılınç), Cem Özdemir xxx, Cemal Kızılateş xx (dk. 69 Oğuzhan Öztürk x), Muhammet Aran xx (dk. 76 Bahadır Yıldırım x), Hüseyin Afkan xxx (dk. 82 Samet Karakoç), Osman Torun xxx, Erdem Seçgin xxx, Koray Yağcı xx (dk. 76 Halil Duman x), Ömer Çiçek xxx

Sivas Belediyespor: Ahmet Sabri Fener x (dk. 67 Emre Çiğdem x), Gökhan Çetinus x, Barış Uzun x (dk. 73 Samet Yavuz x), Mustafa Murat Uslu x, Oğuzhan Kılınçoğlu x (dk. 63 Eren Ertoğral x), Görkem Kıran x, Sefa Gundak x, Duha Şahin x (dk. 61 Hasan Veske x), Abdullah Berk Keleş x, Arda Keser x, Ömer Selim Akar x

Sarı Kartlar: Ömer Kandemir, Korcan Çelikay (Isparta 32 Spor), Ahmet Sabri Fener

Goller: dk. 35 Ömer Çiçek, dk. 49 Koray Yağcı, dk. 51-76 Hüseyin Afkan, dk. 67 Abdullah Berk Keleş (kk), dk. 79 Oğuzhan Öztürk