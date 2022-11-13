Dakika 90 (GOL): Isparta 32 Sporlu sağ kanattan yapılan atakta Serhan’ın pasında 2 Nazilli oyuncunun arasında Burak Aydın’a çıkardı. Burak Aydın’a skoru 4-0’a taşıdı.

Dakika 39 (GOL) Isparta Sporlu Hüseyin A fkan’ın sağ kanattan yaptığı şahane ortada altı pas içinde Bahattin Berke Demircan kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı gönderdi: 2-0.

Dakika 22 (Gol): Isparta 32 Spor atağında Bahattin Berke Demircan, ceza sahası içine seri çalımlarla girdi ve düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0

Türkiye 2. Futbol Ligi Beyaz Grup’ta mücadele eden Isparta 32 Spor, ligdeki 13. Maçında Nazilli Belediyespor’u 4-0 yendi.

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