Dakika 56: Isparta 32 Spor atağında Burhan Eşer’in ortasında arka direkte Abdullah topa dokunamayınca net bir fırsat kaçtı.

Türkiye 2. Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden Isparta 32 Spor, ligdeki 5. Maçında Bayburt Özel İdarespor’u 1-0 mağlup etti.

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