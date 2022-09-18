Türkiye 2. Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden Isparta 32 Spor, ligdeki 5. Maçında Bayburt Özel İdarespor’u 1-0 mağlup etti.
Türkiye 2. Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden Isparta 32 Spor, ligdeki 5. Maçında Bayburt Özel İdarespor’u 1-0 mağlup etti.
Maçın önemli anları
Dakika 20: Isparta 32 Spor atağında Cemal Kızılateş’in sağ çaprazdan sert vuruşu yandan auta çıktı.
Dakika 37 (GOL): Isparta 32 Spor atağında Soner Birinci’nin ara pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Abdullah Topkara meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0
Dakika 56: Isparta 32 Spor atağında Burhan Eşer’in ortasında arka direkte Abdullah topa dokunamayınca net bir fırsat kaçtı.
Dakika 89: Isparta 32 Sporlu Hüseyin Afkan’ın yaklaşık 30 metreden sert vuruşu yandan auta çıktı.
Maçın karnesi
Stat: Atatürk
Hakemler: Ali Yılmaz xx, Adem Şahan xx, Mehmet Pekmezci xx
Isparta 32 Spor: Furkan Bekleviç xx, Ömer Kandemir xx, Soner Birinci xxx, Cem Özdemir xx (dk. 61 Oğuzhan Öztürk x), Abdullah Topkara xxx (dk. 89 Fatih Cerlek), Cemal Kızılateş xx (dk. 60 Erdem Seçgin x ), Muhammet Aran xx, Hüseyin Afkan xx, Burhan Eşer xx (dk. 80 Muhammed Enes Alphan x), İsmet Kavuştu xx, Bahattin Berke Demircan xx (dk. (dk. 80 Serhan Yılmaz x),
Bayburt Özel İdarespor: Kemal Mert Özyiğit x, Ramazan Övüç x, Ali Ateş x (dk. 80 Talha Erdoğan x) Furkan Özdemir x, Emin Kaan Arslan x, Ramazan Efe Gülerce x, Kubilay Eren Şahin x (dk. 61 Okan Sarı x), Cumhur Yılmaztürk x (dk. 46 Tuncay Kılınç x), Yüksel Şişman x (dk. 61 Hüseyin Avcı x), Mahmut Boz x, Cevat Kuy x
Sarı kartlar: Soner Birinci, İsmet Kavuştu (Isparta 32 Spor), Furkan Özdemir, Mahmut Boz (Bayburt)
Kırmızı kart: dakika 90 Ramazan Övünç
Gol: Dk. 37 Abdullah Topkara
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