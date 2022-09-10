Dakika 45: Ankarasporlu Alaettin kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda kaleci Furkan net bir golü kurtardı.

Türkiye 2. Futbol Ligi Beyaz Grup’ta mücadele eden Isparta 32 Spor, Ankaraspor’la oynadığı maçta 1-1 berabere kaldı.

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