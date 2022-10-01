Dakika 78 (GOL): Isparta 32 Sporlu Cem Özdemir’in köşe vuruşunda altı pas içinde yaşanan karambolde Berke Demircan, takımını 1-0 öne geçirdi.

Dakika 41: Isparta 32 Sporlu Cemal Kızılateş’in kullandığı köşe vuruşunda altı pas içinde topa yükselen Fatih Cerlek’in kafa vuruşunu kaleci kurtardı.

Türkiye 2. Futbol Ligi Beyaz Grup’ta mücadele eden Isparta 32 Spor, 7. Hafta karşılaşmasında Anagold 24 Erzincanspor’u 1-0 mağlup etti.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.