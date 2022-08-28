Dakika 52: Isparta 32 Spor atağında sağ çaprazda Hüseyin Afkan’ın ortasında Burak Aydın’ın topa dokunamayınca net bir gol kaçtı.

Dakika 40: Ispartaspor atağında ceza sahası içerisinde yerde kalan Ömer Çiçek’in pozisyonunda arkadan Kerem Çağatay müdahale etti, hakem bu pozisyonda devam kararı verdi.

Dakika 24: Amed Spor atağında Ömer Bozan’ırn soldan ortasında Serdar Eylik, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1

Türkiye 2. Futbol Ligi Beyaz Grup’ta mücadele eden Isparta 32 Spor, ligin ilk maçında Amed Sportif Faaliyetlerspor’la oynadığı maçta 1-1 berabere kaldı.

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