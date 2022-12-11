Türkiye 2. Futbol Ligi Beyaz Grup’ta mücadele eden Isparta 32 Spor, ilk yarıdaki son iç saha karşılaşmasında Çorum FK ile golsüz berabere kaldı.
Türkiye 2. Futbol Ligi Beyaz Grup’ta mücadele eden Isparta 32 Spor, ilk yarıdaki son iç saha karşılaşmasında Çorum FK ile golsüz berabere kaldı.
Maçın Önemli Anları:
Dakika 51 Isparta 32 Spor atağında ceza sahası dışından Oğuzhan’ın sert şutunu kaleci Bayram iki hamlede kontrol etti.
Dakika 57: Çorum atağında kaleci Furkan’ın önde olduğunu gören Enes’in vuruşu az farkla yandan auta çıktı.
Dakika: 67: Isparta 32 Sporlu Hüseyin Afkan’ın ceza yayı üzerinden sert vuruşunu kaleci kornere çeldi.
Dakika 69: Isparta 32 spor atağında 3 oyuncuyu çalımlayan Abdullah Topkara’nın vuruşunu kaleci Bayram son anda kornere çeldi.
Dakika 86: Isparta 32 Sporlu Erdem Seçgin’in kullandığı serbest vuruşta arka direkte İsmet altı pasa doğru gönderdi. Burhan’ın kafa vuruşu direkten döndü.
Maçın Karnesi:
Stat: Isparta Atatürk
Hakemler: Sinan Özcan x, Metin Yalçın x, Giray Kara x
Isparta 32 Spor: Furkan Bekleviç xx, Fatih Cerlek xx, Abdullah Topkara xxx (dk. 85 Ömer Çiçek x), Cemal Kızılateş xx (dk. 86 Serhan Yılmaz), Hüseyin Afkan xxx, Oğuzhan Öztürk xx, İsmet Kavuştu xx, Osman Torun xx, Bahadır Yıldırım xx, Erdem Seçgin xx ,Bahattin Berke Demircan xx (dk. 75 Burhan Eşer x)
Çorum Fk: Bayram xx, Emre Öztürk xx, Zafer Kurşunlu xx, Erkan Kaş xx, Atakan Akkaynak xx, Suat Kaya xx, Ali Akkuş xx, Mustafa Yalçınkaya xx, Enes Nalbantoğlu xx (dk. 73 Taha Aydınlı), Berat Ali Genç x (dk. 66 Murat Yıldırım x), Sinan Kurumuş xx (dk. 73 Burak Çalık x)
Sarı Kartlar: Cemal Kızılateş (Isparta 32 Spor), Erkan Kaş (Çorum Fk),
Gol: Yok
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