Dakika 86: Isparta 32 Sporlu Erdem Seçgin’in kullandığı serbest vuruşta arka direkte İsmet altı pasa doğru gönderdi. Burhan’ın kafa vuruşu direkten döndü.

Dakika 57: Çorum atağında kaleci Furkan’ın önde olduğunu gören Enes’in vuruşu az farkla yandan auta çıktı.

Dakika 51 Isparta 32 Spor atağında ceza sahası dışından Oğuzhan’ın sert şutunu kaleci Bayram iki hamlede kontrol etti.

Server hemşire kocası tarafından katledildi

Server hemşire kocası tarafından katledildi

Türkiye 2. Futbol Ligi Beyaz Grup’ta mücadele eden Isparta 32 Spor, ilk yarıdaki son iç saha karşılaşmasında Çorum FK ile golsüz berabere kaldı.

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