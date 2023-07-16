Isparta’da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü 7’nci yılı Isparta Valiliği tarafından düzenlenen programla anıldı.

Isparta Belediyesi önünden mehter takımı eşliğinde başlayan kortej ile başlayan etkinlik 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanındaki programla devam etti.

Tören İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayarak Kuran’ı Kerim Tilaveti ve dualar edilmesi ile başladı. Anma töreninde konuşan Isparta Valisi Aydın Baruş, 15 Temmuz’da menfur bir ihanetle karşılaşan büyük bir milletin ortaya koyduğu eşsiz dirilişin günü olduğunu belirterek “Bugün, kendisine boyun eğdirmek isteyen sömürgeci güçlere karşı dimdik durarak bağımsızlık iradesini tüm dünyaya haykıran Türk Milletinin onur ve şeref günüdür. Bir taraftan 251 kardeşimizi bir gecede kaybetmenin hüznünü tekrar yaşarken diğer taraftan dünyada eşine rastlanmaz bir direnişe şahit olmanın onur ve gururunu hep birlikte yaşıyoruz.15 Temmuz’daki bu kutlu mücadelede, Vatan, Millet, Bayrak, İstiklal ve Demokrasi uğrunda gözlerini kırpmadan canlarını feda ederek Cenab-Hak nezdinde en kutlu makama erişen şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, göğsünü hainlere siper ederken yaralanan kahraman gazilerimize şükranlarımı sunuyorum” dedi.

“O gece ‘Demokrasi, bedeli en ağır şekilde ödenen, en değerli varlığımızdır”

Türkiye’nin bölünmez bütünlüğünü parçalamaya yönelik FETÖ / PDY terör örgütü tarafından yapılan 15 Temmuz hain darbe girişiminin 7. yılında; milletçe tek yürek olup eşine az rastlanır bir kahramanlık destanı yazmış olmanın onur ve gururunu yaşadığını belirten Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen “15 Temmuz’da, o karanlık gecede, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısı ile sokaklara dökülerek gözlerini korkuya kapatan, darbecilere direnerek, ihanet şebekesine karşı dik duran milletimiz Türkiye’nin demokratik değerlerine sahip çıkmış, tarihe altın harflerle nakşedilecek bir zafere imza atmıştır.

O gece ‘Demokrasi, bedeli en ağır şekilde ödenen, en değerli varlığımızdır.’ diyerek kahramanca tankların önüne yatan, helikopterlerden atılan mermilere aldırış etmeyen, yurdumuzun dört bir köşesinde mücadelelerini sürdüren tüm vatandaşlarımız adeta, Demokrasinin temelinde halkın iradesi, özgürlükler ve adalet vardır’ şeklinde dünyaya haykırmıştır. Topraklarımızda demokrasimizin temelleri yüzyıllardır bir çınar ağacı gibi kök salmıştır. Millet olarak bu temelleri güçlendirmek adına her defasında mücadelemizi artırarak sürdürmekteyiz. 15 Temmuz bu mücadelemizin en önemli örneklerinden birisi olarak tarihteki yerini almıştır. Bu temel değerlere sahip çıkan, gelecek nesillere daha güçlü bir ülke bırakmak için her türlü sorumluluğu üzerine alan Türkiye Yüzyılı kahramanlarımıza şahsım ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum” şeklinde konuştu.

Programa Isparta Valisi Aydın Baruş, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in yanısıra Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, Isparta İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Sabri Küyük, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.