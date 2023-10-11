İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi Ekim Olağan Toplantısı’nda, İSPARK’ın otopark ücret tarifelerinde gerçekleştirilecek olan yüzde 57’ye varan zam mecliste oy birliğiyle kabul edildi. Bu karar 31 Aralık 2023 tarihine kadar geçerli olacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi Ekim Ayı Olağan Toplantısı 3. oturumu, İBB Saraçhane binasında gerçekleştirildi. İBB tarafından Eylül ayında meclis üyelerine sunulan İSPARK zam talebini içeren teklif ve 3 metro projesi için dış borçlanma teklifleri bağlı bulunan komisyonlarda incelendi. Komisyonlar tarafından görüşülen teklif İBB meclisinde oy birliğiyle kabul edildi. Tekliflerin kabul edilmesi ile birlikte İSPARK ücretlerine yüzde 55 ile 57 arasında zam yapıldı. 3 metro inşaatı için dış borçlanma tekliflerinin kabul edilmesinin ardından toplam 688 milyon euro borçlanma yetkisi verildi.

İSPARK otopark ücretlerine zam geldi

Aralarında Fatih, Üsküdar, Beşiktaş, Beyoğlu, Şişli, Kadıköy, Ataşehir, Beykoz, Bakırköy, Güngören, Bahçelievler, Eyüpsultan, Kartal, Maltepe, Kağıthane, Bayrampaşa, Tuzla, Pendik, Zeytinburnu, Ümraniye ve Sarıyer’in de bulunduğu 21 ilçede 1 saate kadar olan otopark ücreti 33 liradan 52 liraya yükseltildi. Aynı ilçelerde, 2 saate kadar olan otopark ücreti 42 liradan 66 liraya, 4 saate kadar olan ücret 47 liradan 73 liraya, 8 saate kadar olan ücret 65 liradan 101 liraya, 12 saate kadar olan ücret 86 liradan 134 liraya, 24 saate kadar olan ücret ise 130 liradan 202 liraya ulaştı. Arnavutköy, Avcılar, Adalar, Bağcılar, Beylikdüzü, Başakşehir, Çatalca, Esenler, Çekmeköy, Esenyurt, Küçükçekmece, Sancaktepe, Silivri, Büyükçekmece, Sultangazi, Sultanbeyli, Şile ve Gaziosmanpaşa ilçelerinde ise 23 lira olan 1 saatlik park ücreti 36 liraya yükseltildi. Bu ilçelerde de, 2 saate kadar olan ücret 33 liradan 52 liraya, 4 saate kadar olan ücret 37 liradan 58 liraya, 8 saate kadar olan ücret 47 liradan 73 liraya, 12 saate kadar olan ücret 72 liradan 95 liraya, 24 saate kadar olan ücret ise 94 liradan 146 liraya yükseldi.

İSPARK’ın yol üstü otoparklarına da zam yapıldı. Birinci ve ikinci bölgede 1 saate kadar olan ücret 33 liradan 52 liraya, 2 saate kadar olan ücret 42 liradan 66 liraya, günlük park ücreti 94 liradan 146 liraya, sonraki her saat başı ücreti ise 14 liradan 22 liraya çıkarıldı. Üçüncü bölgede ise 1 saatlik ücret 36 lira, 1-2 saatlik ücret 52 lira, günlük ücret 124 lira oldu. Bu karar 31 Aralık 2023 tarihine kadar geçerli olacak.

Ormanlara giriş ücretlerine de zam yapıldı

Orman, koru ve mesire alalarına giriş-çıkış ücretlerine de tekrar zam geldi. Otomobiller için giriş-çıkış ücreti 67 TL’den 104 liraya yükseldi. Kamyonet, minibüs ve panelvan için 192 TL olan ücret 298 TL, midibüs için ise 388 TL olan ücret 524 TL, otobüs-kamyon için 677 TL olan ücret bin 50 TL, motosiklet için 44 TL olan ücret de 69 TL oldu. Yıllık bisiklet kiralama ücreti ise 370 TL’den 574 TL’ye yükseltildi.

688 milyon avro dış borçlanma izni verildi

Meclis toplantısında görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna sevk edilen teklifler meclis üyelerinin oylarına sunuldu. Tekliflerin kabul edilmesiyle, Kaynarca-Pendik-Tuzla Metro projesi için 158 milyon euro, Mahmutbey-Bahçeşehir Metro projesi için 305 milyon euro, İstanbul Büyükşehir Belediyesine Ümraniye-Ataşehir-Göztepe Metro projesi için 225 milyon euro olmak üzere toplamda 688 milyon euro dış borçlanma izni verildi.