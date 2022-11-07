Doğa ile tarihin buluştuğu Beyaz Cennet Pamukkale’de sol kolunu kıran İspanyol turist, yabancıların tercihi haline gelen Özel Denizli Cerrahi Hastanesi’nde sağlığına kavuştu.

Doğa ile tarihin buluştuğu Beyaz Cennet Pamukkale’de sol kolunu kıran İspanyol turist, yabancıların tercihi haline gelen Özel Denizli Cerrahi Hastanesi’nde sağlığına kavuştu.

Doğa ile tarihin buluştuğu Dünya Kültürel ve Doğal Miras listesinde yer alan, aynı zamanda Beyaz Cennet olarak da bilinen Pamukkale’yi görmek için kilometrelerce yol gelen İspanyol turist Isabel Real Rodriguez, travertenlerde dengesine kaybederek düştü. Sol el bileğinde kırık olduğunun tespit edilmesi üzerine Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Özgür Özer, başarılı operasyon gerçekleştirdi.

İspanyol turistin kapalı yöntem ile başarılı şekilde ameliyatını olduğunu dile getiren Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Özgür Özer; “61 yaşındaki İspanyol hastamız, Pamukkale’de travertenlerden düşmesi sonucu hastanemize geldi. Yapılan fizik muayenesinde ve tomografisinde kırık tespit ettik. Hastamızı ameliyata aldık. Kapalı teknik dediğimiz yöntem ile hastamızın ameliyatını gerçekleştirdik. Ameliyat gayet iyi geçti, sağlıklı bir şekilde ülkesine uğurladık” dedi.

“Kendi evimdeymişim gibi hissettim”

Farklı bir ülkede yaşadığı talihsiz olay sonucu tedirgin olduğunu dile getiren turist; “Pamukkale’nin güzelliklerini görmek için arkadaşım ile beraber İspanya’dan Türkiye’ye geldik. Maalesef bu talihsiz olay sonrası kolumu kırdım. Gerçekten benim için zor bir gün oldu, acı içinde hastaneye getirdiler. Evimden çok uzak olduğum için kendimi kötü hissediyordum ama buradaki ilgi ve alaka beni kendi evimdeymişim gibi hissettirdi. Ziyaretimin bu şekilde olması üzücü oldu, herkesin dikkatli olmasını istiyorum” dedi.