Adıyaman’ın Kahta ilçesinde kültür turizmi açısından ülke ekonomisine ve tanıtımına büyük katkı sağlayan Nemrut Dağı’nı ziyaret eden İspanyol iş adamları, Nemrut’un gönüllü tanıtım elçisi olacaklarını ifade ettiler.

UNESCO Dünya Kültür Mirası olan 2100 yıllık Kommagene Uygarlığı’nın efsanevi kralı Antiochos Teos’un Nemrut Dağı zirvesinde inşa ettiği anıtsal alanı ziyaret eden İspanyol iş adamlarından oluşan bir grup, Nemrut Dağı’ndaki tarihi eserlere hayran kaldıklarını ifade ettiler.

İspanyol iş adamlarından oluşan grup adına konuşan Jesus Condom, yaptığı açıklamada, “Buraya gelmeden araştırma yaptık. Mezopotamya’ya ve özellikle Nemrut’a gelmeyi yıllardır hayal ediyorduk. Bu bir ön araştırma, gördüğümüz büyüleyici bir tarih ve medeniyette bugünkü teknolojik seviyeye gelişimizin ayak izleri bu topraklar. Kommagene’nin dünya tarihinde ayrı bir özelliği var. İki buçuk asır barış içinde yaşamak. Bu çok önemli. Yukarı Mezopotamya’yı inceleyip insanlara, çevremize, camiamıza programlar yaparak tanıtacağız. Gidin, görün diyeceğiz ve biz açık hava müzesi olan Türkiye’ye, Yukarı Mezopotamya’ya, Doğu Anadolu’ya ve Kilikya’ya geleceğiz. İspanyolları teşvik edeceğiz” dedi.

Türkiye’deki bu zengin tarihi mirasın dünya insanlarını buralara çekeceğini ifade eden Condom, Nemrut’a gönüllü tanıtım elçisi gibi katkı sağlayacaklarını sözlerine ekledi.