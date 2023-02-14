Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremlerin ardından Türkiye’ye giden İspanyol arama-kurtarma ekipleri çalışmalarını tamamlamasının ardından döndüğü ülkelerinde ilgiyle karşılandı.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremlerin ardından Türkiye’ye giden İspanyol arama-kurtarma ekipleri çalışmalarını tamamlamasının ardından döndüğü ülkelerinde ilgiyle karşılandı.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Türkiye’ye yardım için gelen İspanyol arama-kurtarma ekipleri İspanya’ya döndü. İspanya’nın Uluslararası Doğal Afet Kurtarma Grubu (USAR), havaalanında İspanyollar tarafından coşkuyla ve sevgiyle karşılandı. Alkışlar eşliğinde ülkelerine dönen İspanyol ekipler, havaalanında kendilerini karşılayan Türk yetkililerle Türk ve İspanya bayrağı açarak hatıra fotoğrafı çektirdi. Türkiye’nin Madrid Büyükelçiliğinden yapılan paylaşımda, "Bu zor ve soğuk günlerde, sadece canlar kurtarmakla kalmayıp, kalbimizi de ısıttınız. Sonsuza kadar Türk halkının kalbinde olacaksınız" ifadeleri kullanıldı.